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金融教育講座 回響熱烈

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所至中原大學辦理校園系列講座，由證交所謝俊欽副總經理（第一排右六）領軍。 證交所／提供
證交所至中原大學辦理校園系列講座，由證交所謝俊欽副總經理（第一排右六）領軍。 證交所／提供

證交所近期於中原大學辦理今年度最後一場金融教育系列校園講座，除邀請財經主播分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識外，另並邀請法務部派駐金管會檢察官進行虛擬資產防詐宣導，吸引約300名學生參與，並踴躍提問，現場氣氛熱絡。

據統計資料顯示，今年截至11月底台股開戶人數逾1,300萬人，其中，30歲以下開戶人數近229萬人，整體占比已逾 17%，顯示投資人結構逐漸年輕化。因應近年來投資人開戶年輕化，證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，2021年開始與各大專院校合辦系列校園講座，四年來從北至南，累計已舉辦16場，每場均達百人以上出席。

對於規劃金融教育系列校園講座，證交所表示，主要是為健全年輕人投資風險觀念，講座邀請證券專業人士及財經名人與年輕學生談投資、講風險，及分享自身投資經驗與建議，提供年輕人必學之投資心法及必知之投資風險，會中並安排與師生面對面座談，暢談如何認識投資風險及掌握市場趨勢。

證交所副總經理謝俊欽指出，證交所長期對校園學生推廣投資理財基礎教育，如校園證券投資智慧王已辦理21年。證交所近年校園宣導主軸，由建立學生投資理財觀念、風險意識，增加防範投資詐騙危機意識。

謝俊欽建議與會學生可經由定期定額、ETF及零股交易累積資產，但投資前應多留意相關風險，可利用證交所提供宅在家學習網建立基礎金融知識。

證基會副總經理王甡表示，證基會持續與各大專院校合作，推廣適合學生金融理財知識課程。除理財外，也提醒同學要建立對投資詐騙警覺心，採適當因應對策，保障財產安全。

中原大學商學院院長李正文指出，中原大學成立近70年，重視學生人格培育及專業知識養成，院內根據相關領域的發展設計適合學生課程。透過本次講座，有助學生了解金融市場實務運作及虛擬貨幣詐騙。

證交所

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