就市論勢／航空、製鞋、AI鏈 可留意

盤勢分析

加權指數本周回神，上周還陷入GB200可能遞延出貨負面訊息，本周傳GB300供應鏈已敲定的消息。伴隨AI伺服器出貨不順的消息，北美CSP大廠可能大規模使用自研晶片，帶動ASIC IP公司股價上揚。整體AI相關個股表現從谷底回升，目前投資顯學還是在AI相關供應鏈上，跌深還是值得布局。

投資建議

股市處整理格局，短期震盪都是尋找底部買點，可布局2025年看好產業。

近期網通股出現大漲，因為客戶庫存調整期間延長，網通股沉寂很久。美國可能對TP-LINK禁售的確對台廠有利，只是要能獲得實質貢獻還需要禁售令落實下來。不過股價已走出整理格局，網通股近期有稍微回落，可以擇機找進場買點。

其他消費性電子產業較乏善可陳，但受到預期加徵關稅影響，可能有提前備貨狀況。只是還未到真實需求拉動，提前備貨的後續問題是庫存調整，所以反而要留意因為提前拉貨而上漲的股票，後續成為調節的原因。

傳產內需股產業旺季在第4季至明年第1季。航空、製鞋相關、汽車、餐飲、重電類股等，可以留意布局機會。

綜觀未來產業狀況，AI權值股回升，美國經濟狀況良好，未來指數看法暫時沒有悲觀理由，指數有機會走高。現階段科技股選擇上還是以AI為主。