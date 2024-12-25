法人敲進股 漲勢可期

台股昨（24）日追價意願有限，收在當日低點，成交量降至近九日最少。法人指出，世界（5347）、上銀等股價挾量收高，且獲法人買盤進駐的強勢股，漲勢較具延續力道，可趁盤中震盪時擇機布局。

美科技股及台積電ADR表現強勢，激勵台股昨日開高一度上漲221點至23,260點，直逼12月5日前高，但連續兩日大漲後，高檔賣壓出籠，加上台積電近關情怯，未能積極表態，大盤漲幅收斂並填補開盤跳空缺口。

盤面仍以個股題材表現為主，其中，台灣精銳、海悅、台揚、中光電、世界、上銀、廣運、海華、文曄、正基、藥華藥、盟立等強勢指標，不但近五日法人買超逾700張，且近三日累計漲幅達5.2%至21.0%不等，預料漲升動能有機會續航。

電機機械占大盤成交比重達9.2%，類股上漲1.6%，機器人零件齒輪、滑軌、滾珠、減速裝置相關個股強勢點火，高價股台灣精銳昨日攻頂收891元，改寫掛牌後歷史新天價，中光電、上銀、廣運、盟立等相關題材個股同步水漲船高。

鴻海旗下網通股台揚，日前通過美國國家電信暨資訊管理局NOFO2計畫，獲近3,500萬美元資金支持，用於推動Open RAN創新發展，加上可望成為低軌衛星國家隊等多元利多題材，昨日漲7.3%收38元，創本波反彈高點。

展望後市，大型本國投顧認為，台股日KD指標在50附近交叉向上，但近期成交量若無法放大至5日均量約4,000億元以上，仍須提防遇壓拉回，惟下檔支撐或將提高至短中期均線糾結區23,000點附近；若能量價俱揚，成交量逾4,000億元，或有機會突破上檔型態反壓。