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大和看好九檔台股：台積電為AI HPC 的終極贏家 調升目標價至1188元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

大和資本證券認為，台積電（2330）有望成為人工智慧（AI）高效能運算（HPC）的終極贏家，將目標價從由1,170元上調至1,188元，維持「優於大盤」評級，預估2025年每股稅後純益（EPS）將上看60.56元，較2024年的45.15元大增34.1%。

台積電是大和在2024年的全球16檔精選科技股（包括九檔台股）之一，且今年來股價表現高居第二名，漲幅僅次於奇鋐（3017）。大和最近精選2025年的14檔看好科技股，其中有九檔台股，台積電仍舊入列。

大和資本分析，AI HPC需要運用到最先進的互補金屬氧化物半導體（CMOS）技術，才能生產關鍵晶片。台積電在這些技術上享有主導地位，可望是終極贏家。台積電在多年的AI建設周期中，從運端到邊緣計算，最終實現普及運算的升級過程。

大和資本去年成功預測，今年龍年將是龍抬頭，龍將升天，看好多項利多因素推升全球晶片轉進上升周期，有助於科技業的景氣復甦。展望蛇年，大和認為，2025年的「長尾效應」將像蛇尾一樣長，全球晶片市場復甦將加速，受惠於AI持續強勁、且非AI垂直領域全面補庫存的推動。

大和在最新出具的「2025年科技投資展望」報告中指出，在長尾效應之下，股市多頭將延續至2026年上半年，比預期還長一年。在報告首頁，不但出現尾巴很長的金蛇，且金蛇還長出一顆金牛頭，暗示牛市將持續。

大和強調，自 2023 年以來，AI 需求就比大和預期強勁。這種趨勢預估將持續，並有助於推動從雲端到邊緣、基礎設施到消費者的多項需求垂直領域都全面復甦。在大數據/AI巨型周期之下，運算、連結及記憶體升級將是關注焦點。

大和資本精選的其他八檔台股為廣達（2382）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、全新（2455）、奇鋐、富世達（6805）、信邦（3023）、日月光投控（3711）。只有信邦、日月光投控的評級為「優於大盤」，其他都是「買進」。

AI 台積電

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