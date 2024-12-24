快訊

越野跑者尖石山區失聯2天…家屬急尋 80米深谷尋獲遺體

耶誕節回溫、降雨趨緩！周五冷氣團來襲低溫10度 跨年夜天氣曝光

遭民進黨團封殺！劉靜怡喊話賴總統：若沒同意這樣幹就公開澄清

外資連2買加碼139億元 狂掃聯電5.8萬張最多

中央社／ 台北24日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天上漲15.7點，收在23120.24點，外資及陸資買超新台幣139.6億元，連續2個交易日買超，加碼晶圓代工廠聯電5.8萬張最多，今天盤中逼近歷史高點的權王台積電獲買超6112張。

三大法人今天合計買超168.63億元，自營商買超47.04億元，投信賣超18.01億元，外資及陸資買超139.6億元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者採訪表示，上週五和昨天都是因為外資大買大賣，造成股市大幅波動，現在外資即將放耶誕長假，有機會讓台股走回自己的路，到年底前除非美股大漲或大跌，否則台股將維持整理格局。

儲祥生提醒，如果美國總統當選人川普（DonaldTrump）對全球發動關稅戰，全球都要因應面對，例如加拿大政府已被逼得必須強硬回擊，明年需留意地緣政治風險對股市的影響。

觀察外資今天買超排行榜，主要加碼半導體、金融和ETF（指數股票型基金），聯電獲買超5.8萬張居首，主因美國拜登政府對中國製造的成熟製程半導體發動「301條款」貿易調查，台廠可望受惠。

其他入列外資買超前10名個股包括遠東新、華新、復華台灣科技優息、中信金、兆豐金、群益台灣精選高息、元大金、元大台灣價值高息、亞泥。

外資賣超第1名為華南金，遭倒貨5.24萬張；其次為長榮航賣超3.09萬張，第3名陽明遭賣超2.9萬張。

台股 外資

延伸閱讀

台股有活水！勞動基金宣布：2025年上半年將辦至少500億台股委外代操

外資買超139億 買超冠軍竟是它、台積電則獲連二買

「綠巨人」中華郵政明年備200億銀彈加碼台股 鎖定「這」類股

聯電40元關卡能撐住？接單利多來了 但外資連12天賣超13萬張「真能破底翻」？

相關新聞

外資買超139億 買超冠軍竟是它、台積電則獲連二買

台股24日開高，終場以23,120.24點收盤，小漲15.7點，統計外資買賣超個股發現，買超聯電（2303）58,023...

耶誕大禮來了！當沖降稅再延長三年 將在27日三讀

立法院長韓國瑜24日下午召開朝野協商，朝野達成共識將在12月27日（周五）的第15次院會上將依序三讀四大法案，其中將包含...

2025年台股怎麼走？ 台股多頭總司令張錫這樣說

全台最大資產管理業者國泰投信24日發表「2025全球經濟展望及ETF投資新趨」，國泰投信董事長張錫指出，AI崛起成功帶動...

大和看好九檔台股：台積電為AI HPC 的終極贏家 調升目標價至1188元

大和資本證券認為，台積電（2330）有望成為人工智慧（AI）高效能運算（HPC）的終極贏家，將目標價從由1,170元上調...

外資連2買加碼139億元 狂掃聯電5.8萬張最多

台股今天上漲15.7點，收在23120.24點，外資及陸資買超新台幣139.6億元，連續2個交易日買超，加碼晶圓代工廠聯...

台股有活水！勞動基金宣布：2025年上半年將辦至少500億台股委外代操

勞動部勞動基金運用局長蘇郁卿24日表示，明 (2025) 年上半年規畫辦理至少500億元台股委外招標案，以及16億美元全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。