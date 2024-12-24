外資連2買加碼139億元 狂掃聯電5.8萬張最多

台股今天上漲15.7點，收在23120.24點，外資及陸資買超新台幣139.6億元，連續2個交易日買超，加碼晶圓代工廠聯電5.8萬張最多，今天盤中逼近歷史高點的權王台積電獲買超6112張。

三大法人今天合計買超168.63億元，自營商買超47.04億元，投信賣超18.01億元，外資及陸資買超139.6億元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者採訪表示，上週五和昨天都是因為外資大買大賣，造成股市大幅波動，現在外資即將放耶誕長假，有機會讓台股走回自己的路，到年底前除非美股大漲或大跌，否則台股將維持整理格局。

儲祥生提醒，如果美國總統當選人川普（DonaldTrump）對全球發動關稅戰，全球都要因應面對，例如加拿大政府已被逼得必須強硬回擊，明年需留意地緣政治風險對股市的影響。

觀察外資今天買超排行榜，主要加碼半導體、金融和ETF（指數股票型基金），聯電獲買超5.8萬張居首，主因美國拜登政府對中國製造的成熟製程半導體發動「301條款」貿易調查，台廠可望受惠。

其他入列外資買超前10名個股包括遠東新、華新、復華台灣科技優息、中信金、兆豐金、群益台灣精選高息、元大金、元大台灣價值高息、亞泥。

外資賣超第1名為華南金，遭倒貨5.24萬張；其次為長榮航賣超3.09萬張，第3名陽明遭賣超2.9萬張。