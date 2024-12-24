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台股有活水！勞動基金宣布：2025年上半年將辦至少500億台股委外代操

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

勞動部勞動基金運用局長蘇郁卿24日表示，明 (2025) 年上半年規畫辦理至少500億元台股委外招標案，以及16億美元全球股票委外招標。因看好台股，新制勞動基金明年調升台股資產配比，由21%調升至22%，蘇郁卿強調，新制勞動基金規模龐大，「台股投資絕對金額將是成長的」。

勞動基金運用局日前才完成新制勞退基金450億台股委外代操招標，由五家投信業者得標。勞動部勞動基金運用局今日召開說明會說明2024年投資及2025年展望，蘇郁卿當場宣布，2025年上半年還要再辦台股委外招標。

截至目前止，勞動基金手上共計有1,520億元可布局台股。其中，800億元為絕對報酬型，720億元為相對報酬型。

緊接著，勞動基金運用局將在明年上半年進行國內台股委外招標，蘇郁卿在記者會上表示，這次新制勞退基金委外額度為300億元至500億元。不過據了解，若再加上國保基金委外額度，2025年上半年這波台股委外代操額度至少500億元。

若勞動基金運用局於明年上半年完成至少500億元台股委外代操，預計至明年中，手上可隨時進場布局額度將至少有2020億元。勞動基金可說是滿手都是銀彈。

相關人士透露，2025年上半年至少500億元台股委外代操案，額度是2024年就有了，只是規畫採「相對報酬型」，惟要選擇盯住那一個股票型指數，一直無法定案，延至2025年上半年招標。勞動基金運用局規畫，台股投資標的都將會鎖定有編製永續報告書的上市櫃公司。

蘇郁卿也表示，明年上半年也要辦理全球權益證券委外招標，額度16億美元，也會鎖定氣候變遷、永續相關指數。

勞動基金 台股

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