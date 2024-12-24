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耶誕夜不平安 資服股王零壹驚爆違約交割
耶誕夜不平安，前一波資服股大漲人氣王零壹（3029）驚爆被違約交割。證交所公布，元大證券學府分公司24日申報零壹違約交割，金額2,830.5萬元。根據台股「T+2」交割制度，此為12月20日的股市交易違約。
根據證交所統計，24日證券商申報投資人違約的買進、賣出合計總金額4,290.67萬元，買進、賣出相抵後金額101萬元。
資訊軟體股11月隨人工智慧（AI）伺服器題材而水漲船高，資服股王零壹為人氣指標股，從百元之下一路上攻，至12月11日收在171元收盤歷史天價，12日早盤還一度攻抵174元高價，但盤中重摔打入跌停價154元，一路鎖死至終場，且當天爆出隨後股價一路拉回修正，24日再跌3.5元、跌幅2.55%，收在134元，失守月線。
法人推測，元大證券學府分公司24日申報零壹違約交割可能是有投資人看到18、19日兩根紅K進場，沒料20日股價續挫。分析師表示，零壹在6日至13日間出現多天超過5萬張大量，短線套牢量大，介入宜小心。
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