外資買超139億 買超冠軍竟是它、台積電則獲連二買

台股24日開高，終場以23,120.24點收盤，小漲15.7點，統計外資買賣超個股發現，買超聯電（2303）58,023張居冠，連二買，其次是買超遠東新（1402），另外，權王台積電（2330）也獲外資買超6,113張，連二買；外資賣超冠軍則是華南金（2880），單日賣超52,462張。

台股24日以23,260.74點開高，一度拉升至23,326.25點，但因攻勢後繼乏力，漲幅收斂，終場收在今日最低的23,120.24點，上漲15.7點，漲幅0.07%；三大法人買超168.63億元，包括外資買超139.6億元，投信賣超18.01億元，自營商買超（合計）47.04億元，其中自營商（自行買賣）買超12.74億元，自營商（避險）買超34.29億元。

權王台積電以1,095元開高，逼近歷史新高的1,100元，但僅以平盤1,080元收盤，因美國對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，台廠可望受惠，嘉晶（3016）率先飆上漲停，世界（5347）、力積電（6770）、聯電大漲；機器人概念股續熱，大銀微系統（4576）、台灣精銳（4583）、華晶科（3059）、宇隆（2233）等都攻上漲停板。

統計外資買超前十大個股依序是聯電、遠東新、華新、復華台灣科技優息、中信金、兆豐金、群益台灣精選高息、元大金、元大台灣價值高息、亞泥等；買超前十名中以傳產股及金融股居多，電子股僅聯電1檔。

聯電收在44元，上漲1.1元，漲幅2.56%，高居外資單日買超冠軍， 另外，朝天價挺進的台積電也獲外資買超6,113張。

統計外資賣超前十大個股依序是華南金、長榮航、陽明海運、上海商銀、東元、台新金、凱基金、裕民、鴻海、群益優選非投等債；外資買超領先個股中， 金融股占4檔，傳產股也有4檔，電子股僅鴻海1檔。