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看旺2025年台股 張錫：AI 醞釀大商機

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國泰投信董事長張錫指出，明年在各項科技更加成熟的前提下，預期AI邊緣運算需求的未來年複合成長率應能達到25%，加上台灣在先進製程的領先地位，預估未來3到5年間的台灣外銷訂單會以超過長期平均的增速大幅擴張，看好大盤將保持上行動能。

國泰投信24日發表「2025全球經濟展望及ETF投資新趨」，董事長張錫表示，AI崛起成功帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈的成長，促台股屢創新高，今年最高更創下24,000多點紀錄。

張錫說，自川普確認當選美國下任總統後，市場擔心川普效應再現，對全球股市帶來強力衝擊；但事實上關稅政策在施行面有一定難度，預估對通膨的影響有限，此外，關稅議題仍需時間發酵，最快得到明年下半年才較有感。

張錫強調，明年國際上的產業發展趨勢仍會聚焦AI，近期AI題材更是成為中美科技競爭的主戰場，台灣在AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位，在擁有堅強的技術實力下，更應積極參與和國際接軌合作的可能，確保在AI發展路上不缺席。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏說明，美國經濟呈現長期受壓抑情形，預期接下來長債利率向上、短債利率下降是必然現象，預估最慢2025年上半年可看到殖利率曲線完成正斜率，對股債都是雙多，建議投資人核心配置仍可以AI相關產業為主，其中成熟國家表現應會優於新興市場。

王誠宏表示，川普上任後，應會以「美國製造優先」、「製造業回流」、「有利美國者不監管」等大方向推展新政策，可能刺激各國廠商設立「多元基地供應鏈」，以迴避川普新政。此外，川普主張放寬加密貨幣與AI等相關政策，亦受全球關注。

國泰投信投資長鄭立誠表示，回歸台股面，隨著AI應用趨向多元，未來將整合至各類領域，成為打造各項解決方案的關鍵核心，包括城市規劃、智慧醫療、製造業等面向，有助形成完整的AI生態系。產業界對AI的需求也將逐漸落地至AI PC等終端電子產品，對台灣的電子產業來說，會是一波巨大的商機。

國泰投信量化暨指數事業處協理游日傑補充，其實台股不只科技股漲勢強勁，金融股同樣有看頭；受惠今年國內14家金控獲利高於預期，僅前11月稅後純益高達5,714億元，創下史上新高，年增率近6成，預期明年有望為大盤挹注更多成長動能。

游日傑表示，在明年投資建議上，掌握產業輪動補漲機會將更顯關鍵，因此選擇產業布局相對均衡的ETF會是更好的做法。投資人可善用市值型ETF，如國泰台灣領袖50（00922），一次打包精選50檔優質台股，在投組配置上，00922力求產業均衡，布局AI、半導體及金融題材，及時掌握上漲行情。

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