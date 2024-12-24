國泰投信張錫：AI好戲才剛開始 續看好2025年台股

國泰投信董事長張錫今天表示，台股今年表現在全球股市中排名前3名，名列前茅，展望2025年，他認為新的GB200 AI伺服器明年才開始大量出貨，加上台積電2奈米製程預計2026年下半年量產，AI好戲才剛開始，對於2025年台股持續看好。

台股連續兩年大漲，不少投資專家保守看待明年可能面臨修正壓力，但張錫認為，短線漲跌很難預測，但如果從長線趨勢來看，他看好台股到2026年都是偏多格局。

張錫分析，比起目前主流的H系列，輝達（NVIDIA）全新AI伺服器GB200的訓練速度增加4倍，推論效能更提升達30倍，因此各大型雲端服務供應商（CSP）都已預告明年AI資本支出將大幅增加。GB200最近已開始出貨，真正放量是明年，因此明年AI好戲才剛要開始。

張錫認為，AI題材已成為美中科技競爭的主戰場，而台灣在這場AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位，對於明年台股持續看好。

其次，張錫表示，台積電現在是全球晶圓製造的領頭羊，台積電已經預告，下一世代的2奈米製程規劃2026年下半年開始量產，這是非常重要的製程躍進，可望激勵台積電新一波營運成長。台積電現在是台股權值王，只要台積電表現不錯，台股應該不會太寂寞。

張錫認為，台積電新的2奈米製程將帶動一整條供應鏈，這2年因為正在布局新製程，相關的半導體設備廠優先受惠，接下來如果開始量產，他認為半導體化工等相關材料廠商可望成為新受惠者。

至於市場擔心美國總統當選人川普明年上任後，可能為全球股市帶來不確定性，張錫認為，關稅政策在施行面有一定難度，預估對通膨影響有限，此外關稅議題需要時間發酵，推測最快要等到明年下半年才會比較有感。