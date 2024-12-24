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台股上漲15點 三大法人買超168億元
台股24日開高，但漲勢後繼無力，收在23,120.24點，上漲15.7點，漲幅0.07%，成交量3,382.76億元，三大法人買超168.63億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超139.6億元，投信賣超18.01億元，自營商買超（合計）47.04億元，其中自營商（自行買賣）買超12.74億元，自營商（避險）買超34.29億元。
台積電（2330）今一度上漲至1,095元，但收平盤1,080元。因美國對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，嘉晶（3016）、合晶（6182）、漢磊（3707）率先飆上漲停，世界（5347）、力積電（6770）、聯電（2303）也大漲。機器人概念股續熱，大銀微系統（4576）、台灣精銳（4583）、華晶科（3059）、宇隆（2233）等都攻上漲停板，中光電（5371）上漲逾7%，上銀（2049）、和椿（6215）漲幅逾6%。
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