台股上漲15點 三大法人買超168億元

看到一則討論，有一位大大，他觀察的名單中有一檔股票出現大利多，再配合他朋友所謂的「廣大的靈通消息」，讓他彷彿看見一生只有一次的投資機會！我只覺得...這之中也太多疑點了。

2024-12-24 13:44