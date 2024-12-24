台股小漲15點收23,120點 台積電收平盤1080元

台股24日開高走低，早盤以23260.74點開出，盤中最高一度達23326.25點，後續賣壓湧現，終場收23120.24點，上漲15.7點，漲幅0.07 %，成交量3382.8億元。櫃買則收255.3點，上漲1.12點。台積電（2330）終場收平盤1080元。

盤面上以類股來看，電機機械、電子通路、橡膠、航運、生技、塑膠、食品、營建等表現強勢。而弱勢的類股則有網通、電子零組件、玻陶、觀光、鋼鐵、光電、電腦周邊。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，長榮（2603）、上銀（2049）、聯電（2303）、廣達（2382）、聯鈞（3450）、大銀微系統（4576）、盟立（2464）、中光電（5371）、和椿（6215）、所羅門（2359）、長榮航（2618）、直得（1597）、台灣精銳（4583）、AES-KY（6781）、景碩（3189）、世界（5347）、日月光投控（3711）、遠東新（1402）、台達電（2308）、環球晶（6488）、群聯（8299）、中美晶（5483）、大量（3167）。

而量大弱勢的則有，包含世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、環宇-KY（4991）、昆盈（2365）、聯發科（2454）、廣明（6188）、創意（3443）、佳能（2374）、神達（3706）、順達（3211）、智邦（2345）、創惟（6104）、安國（8054）、嘉澤（3533）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等。

統一投顧表示，上周因FED主席對2025年降息發表鷹派言論，加上富時指數調整及台指期結算，導致台股回檔；然在市場逐漸消化聯準會降息預期，以及ETF調整後之校正回歸，台股週一強力以長紅站回所有均線之上。由於時序進入年底作帳行情倒數階段，加上年底聖誕節與新年銷售業績可望延續良好表現，同時，明年元月又有CES展、台積電法說及龍頭大廠尾牙行情，有利多方行情盤堅。

另外統一投顧指出，操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。