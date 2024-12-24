選股出現大利多要跟上？達人搖頭「追太高會回歸」：股價低於價值才是真利多

看到一則討論，有一位大大，他觀察的名單中有一檔股票出現大利多，再配合他朋友所謂的「廣大的靈通消息」，讓他彷彿看見一生只有一次的投資機會！我只覺得...這之中也太多疑點了。

事實上，遇到公司出現利多，更需要多一層思考，舉個例子，前幾年疫情剛開始，全世界都在瘋搶口罩，製造口罩的公司業績暴漲，股價也因市場氛圍而水漲船高，每天新聞都在報導哪家口罩廠擴產、哪家又接了大單，很多大大看到這些所謂的「利多」就會心癢癢想跟著買進。

有人就覺得這是一個「一定賺」的好機會（股市沒有一定賺的...），結果是，後來口罩的供給跟上需求，供需回歸平衡之後，股價也會大幅回落，一定要避免那些看似絕對大賺的好機會，因為往往都是是一場泡沫。

如果買進之前用「第二層思考」來分析，可能會考慮到，口罩需求的暴增是否合理、能夠維持多久？

因為這項產品的技術含量低、進入門檻不高，只要廠商看準投資機會，想加入就可以加入，當競爭者越來越多，供需也很快就會平衡，之前股價的飆漲只是透支了未來的成長空間，但等到供需平衡，自然也會回歸到應該有的價格了。

除了口罩，還有一個也是疫情時發生的典型案例，不知道大大們記不記得，那時候「居家辦公、居家隔離」的趨勢，電商公司或是居家辦公設備的公司，股價也都上漲不少。

這是因為人們對線上購物的需求大幅增加，第一層思考就會以當下公司的高需求，判斷未來的成長潛力，這樣就會在股價高檔跟著買進，做出的結論簡單且快速，疫情帶動電商成長=>投資電商股是明智的選擇。

第二層思考=>進一步考量這個現象的真實性和持續性：這樣的需求高峰是否只是短期現象？

居家辦公設備都是一些3C設備：電腦、耳機、麥克風、視訊用鏡頭...等等，但這類商品一買都可以使用好幾年，短期內都不用再更換，因此這樣子爆發性是因為一時急需的大量採購，不具備長期持續性，之後等到大量採購潮結束，業績回歸平穩了，股價也會跟著「回歸」。

另外，第二層思考也會同時注意市場上被低估的機會，這些股票可能因市場悲觀看法而被低估，像是產能暫時受到影響，進一步業績下滑，只是因為「大環境」影響而衰退或是股價下跌的那些公司，等到價格低於價值，那才會是一項真正的利多。

熱潮雖然吸引人，但投資最重要的是思考背後的本質喔！下次再看到彷彿是「一生只會出現一次」的投資機會時，還是先停一下，多問自己幾個問題：

1、這個需求是短期的還是有可持續？ 2、股價是否存在被高估的風險？ 3、還有沒有其他被市場低估的標的？

價值投資是持續尋找被低估的真相，當熱潮退去，那些真正的價值才會浮現，我們也才能在市場的波動中找到自己的穩定與成長。

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