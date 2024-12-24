封關倒數可以買什麼？ 分析師曝除了機器人還有這族群

台股進入封關倒數，權王台積電（2330）朝歷史新高價挺進，領軍台股往上衝，收復各均線及23,000點關卡，到底在封關前僅剩的6個交易日中，可以買什麼？那些類股最有機會在封關前衝出一波行情？分析師坦言，機器人概念股的漲勢仍在擴散中，另外，值得留意的是「右下角」的族群，包括第三代半導體、ABF三雄、PA三雄，還有就是具保險題材的金融股也可以關注。

台股12月以來上漲近千點，領頭羊首推權王台積電，12月以來重新衝上千元，且朝10月間的歷史新高價1,100元前進，24日以1,095元開出，僅差5元就可以平歷史高價，另外， 盤面上，多檔機器人概念股持續上漲，台灣精銳、宇隆（2233）、大銀微系統（4576）、華晶科（3059）飆上漲停板，上銀（2049）盤中大漲逾9%，和椿（6215）大漲逾8%。

台積電董事長魏哲家按讚機器人，在12月16日透露「全世界最有錢的傢伙」重視機器人，對方直言，「多功能機器人是要努力的方向，而不是汽車」。同時也表示多功能機器人，這一定是未來的方向；多檔機器人概念股就從12月17日開始瘋漲，且6天累計漲幅都超過30%，以今日盤中最高點來計算，宇隆漲幅41%、華晶科上漲36%、上銀、和椿也有34%的漲幅。

證券分析師張陳浩表示，雖然FED釋出鷹式降息的訊息，明年恐只將降息兩次，低他預期明年FED降息的次數應會超過2次，看好明年美股的表現，台股明年也會有好表現，2024年封關前，看好機器人概念股的漲勢將擴散，相關的概念股仍可以留意。

至於封關前還可以買什麼？張陳浩認為，值得留意的是「右下角」的族群，包括第三代半導體的合晶（6182）、環球晶（6488）、漢磊（3707）、台勝科（3532）等；ABF三雄的南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）；PA三雄的宏捷科（8086）、全新（2455）、穩懋（3105）等；另外，具保險題材的金融股也可以關注。