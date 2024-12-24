日汽車廠合併潮 法人看好東陽等汽車零組件股後市

本田、日產簽署MOU朝合併邁進，三菱預計明年1月底前決定是否加入；對台股供應鏈的影響上，法人機構表示，汽車零組件族群目前的主軸在於營收屢創新高的東陽（1319）、胡連（6279），及具有整併效益的百達-KY（2236）等個股上。

法人機構表示 本田、日產於12月23日簽屬合作備忘錄 (MOU)，正式啟動合併協商。雙方預計於明年6月簽屬最終合約（含股權轉讓計畫），確立合併細節與執行方案；明年8月完成設立共同持股公司並於東京證券交易所上市，屆時本田、日產將從東京證交所下市。根據雙方預測，合併完成後，新公司年銷售額預計超過30兆日圓，營業利潤達3兆日圓以上。三菱汽車也簽屬了MOU，將盡快評估加入合併的可能性，預計明年1月底前做出決定。

分析師表示，自今年3月開始，本田和日產已開始討論合作方案，雙方於8月達成全面業務的合作協議，包含車載軟體與零組件標準化等。若本田、日產、三菱汽車成功進行整併，三家車廠汽車銷量合計將超過800萬輛，成為全球第三大車廠，僅次於豐田、福斯汽車。

先前傳聞鴻海（2317）有意取得日產的經營權，這可能是加速日本車廠整併的因素之一，目前鴻海入主日產的可能性降低。

由於電動車（EV）、自動駕駛等新技術興起，且中國新興廠商快速崛起，造成全球車市競爭加劇。且隨著中國政府擴大電動車補助政策，電動車於中國車市佔有率已達40~50%，外資車企於中國市場節節敗退。為了確保一定規模且優化營運體質，因此，本田、日產商議合併。

而本田、日產認為業務整併後將產生以下效果，包括標準化整車平台、強化開發能力與降低成本、優化製造系統與設施、強化採購供應鏈、提高營運效率、整合銷售財務功能、建立智慧化與電動化的強大人力資源基礎。

市場法人表示，預估2025年全球車市需求呈現小幅回升跡象，電動車銷售持續增長並優於整體車市表現，但增速再次放緩。而美國總統川普上台後，恐將取消現任總統拜登的電動車補貼政策，並提高關稅壁壘，增添未來之不確地性，且考量中國內需市場競爭態勢依舊激烈，因此，目前看好的汽車零組件股包括東陽、胡連、百達- KY等。