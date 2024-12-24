美對陸成熟製程啟動301調查激勵 世界先進重返百元

美國官方拜登政府趕在任內啟動對大陸成熟製程晶圓代工廠的301調查，預計將在川普政府任內宣布結果，消息引發關注，台灣成熟製程晶圓代工廠世界先進（5347）24日早盤率先受預期心理的消息激勵重返百元關卡以上。

對於301條款後續議題的台廠看法，世界先進昨沒有新評論，不過，世界先進公司在先前法說會上已有針對去中化議題提出相關說法，強調客戶群的供應鏈韌性帶來的電源管理IC新商機，抵銷了大陸價格戰的影響。

業界人士也說，美國官方若針對大陸成熟製程開槍，預期台灣成熟製程廠商可望受惠。而事實上早在美方301調查前客戶因應供應鏈韌性已展開去中化的策略，結果也是台灣成熟製程廠商受惠此趨勢。

世界先進董事長方略曾經在法說會上多次提到，供應鏈積極去中化的趨勢，11月法說會上也說客戶分散風險且多元供應商，他也曾提到，由於美中科技戰關係，因此在歐美客戶去中化有看到一些機會，這些機會對世界先進今年或明年營收都可望有顯著貢獻，主要將以電源管理IC產品線為主。