40歲以下平均存款13.6萬、23.2%零存款！達人「要用錢賺錢」：存款不等於資產

今天看到一個報導，是人力公司的數據，40歲以下的年輕勞工，平均存款只有13.6萬元，而且其中23.2%的人完全沒有存款，這個數字蠻有趣的，有不少大大討論怎麼可能會這麼少？

我想因為它算的只有「銀行存款」，把存款拿去買股票、房地產自然就零存款了，但事實上很多沒有存款的人，資產(股票、房地產)非常多。

尤其台灣人喜歡置產、買股票，這數字還是要看淨資產比較準，我身邊不少朋友存款都不高，都是把所有收入都投入分散在股票、ETF和基金中，而且他們都會說：「我不是沒錢，只是我的錢在替我賺錢」。

但重點不是這份統計數據，只是想藉此討論一下，多數人都有的「金錢焦慮」，不少大大都會跟我說，自己一個月只能存股或是存款存幾千塊，認為自己距離「自由」的目標很遙遠，很灰心，但我覺得真的不要小看這樣的努力。

先說一下，雖然上述的數據只講「存款」，但實際上確實有不少人的存款和資產都是零，比較典型的例子就是，身為家中唯一的經濟支柱，上有老、下有小都需要照顧，每個月的薪水剛發下來，就先被用來支付房貸、學費、生活開銷，最後剩下的寥寥無幾。

他們不是沒有努力，而是現實讓他們在每一步都走得小心翼翼，也不是沒有規劃，而是資源有限、選擇不多，所以不管是根據這份統計數據，或是我遇到的多數人的經歷來看，很多人連存款、存股的機會都沒有。

因此只要願意投資、儲蓄、存款，而且正在執行，這樣就已經很棒了，存款或是資產的數字都是一時的，真正能決定未來的是態度以及選擇，如果目前負擔重、無法存下非常多的錢，請記住這不代表失敗，而是在為自己和家人負責。而已經有存款或投資能力，也不要小看自己這一點點的積累，這是為了未來生活打下基礎。

寒冷的周末也給大家一點雞湯，這是很久以前，工作上的前輩跟我說的，真正厲害的不是那些無所顧忌的人，而是即使肩負壓力，也依然默默前行的人，對於那些努力生活的大大們，現在的每一分耕耘，都會在未來開花結果。

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