2025美股牛市仍在 聚焦具未來影響力的龍頭企業

美國大型龍頭股勢如破竹，帶動美股屢創新高，然而，在12月19日 FOMC會後記者會Fed主席鮑爾對未來利率政策發表鷹派言論，強調整體經濟表現強勁，下半年經濟成長快於預期，12月點陣圖顯示2025年還有兩碼降息空間，2026年降息2碼，2027年降息1碼，相較9月預估的2025年~2027年分別降息4碼、2碼、不降息，整體降息碼數減少，這次預估顯示FED認為美經濟較9月預估來的強勁，整體而言，2025年FOMC放緩降息步伐，利率仍偏下行，美股主要指數紛紛跳水。不少投資人對美股創高也怕、下跌也驚，究竟何時是較佳進場點？標的又該如何挑選？

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，川普口號「讓美國再次偉大」，上任後的川普減稅及解禁政策可能使美國經濟維持強勁增長、通膨預期因而攀升，聯準會失業率數據維持在4.1%至4.4%之間，變化不大，顯示美國經濟處於充分就業狀態。國際貨幣基金（IMF）近期調升美國2025年經濟成長預期0.3個百分點、上至2.2％，優於全球已開發國家平均1.8％。美國企業獲利能力強勁，更是支撐美股長期向上的重要動能，加上大型龍頭企業富可敵國，研發費用支出持續活絡，預計獲利及研發變現力都會比今年好，後市值得期待。隨著聯準會轉向寬鬆貨幣政策，市場資金預期將持續回流美股市場，美股可望成為投資最佳避風港，2025年1月是投資人布局美股的最佳切入點。

如何研判美國龍頭企業公司的成長前景呢？林怡君指出，可從研發費用支出觀察，以全球知名的科技股龍頭為例，透過研發費用佔營收比重和報酬對比，研發費用佔營收比重越高的公司（如Meta及AMD），其報酬表現也相對較高，因此投資人可留意龍頭企業研發費用，例如：美國IC設計商博通(Broadcom)公佈今年第4季財報大幅打敗市場預期，最大亮點在於2024年AI營收達122億美元，年增220%，主要來自半導體業務中的客製化AI晶片所貢獻，執行長Hock Tan也宣布博通已經與三家大型CSP客戶開發客製化AI晶片，盤後股價應聲上漲逾14%，客製化AI晶片雖然規模僅510億美元，占全球AI晶片產值約15%，但年複合成長率52%，遠勝整體AI晶片的34%，未來客製化晶片的趨勢只會越來越明確，也就是研發變現力，營收盈餘才能再注入研發費用，使得公司持續正向循環引領科技浪潮。

野村投信投資策略部副總但漢遠進一步分析表示， 根據統計，2020年以來若下跌時進場美股S&P 500指數，持有60、120個交易日的平均表現分別達+4.00%與+8.23%，表現不俗；即使投資人在創高時進場該指數，持有60、120個交易日的平均表現分別達+1.98%與+6.21%，差異不大。然若聚焦各產業尖端的「研發龍頭」，以彭博研發龍頭指數為代表，在下跌時進場並持有60、120個交易日的平均表現分別達+5.33%與+10.58%，表現更勝大盤S&P 500指數，而創高時進場該指數並持有60、120個交易日，平均表現亦分別達+3.37%與+10.56%，不但同樣勝過大盤，且與下跌時進場的成果差距甚小，代表無論何時買進「研發龍頭」的平均成果都值得期待。

但漢遠表示，美股長期走勢向上明確且投資機會多元豐富，與其坐等「絕佳買點」不如「買的早點」，且若透過「研發龍頭」篩選指標找出相關潛力企業，可望增添投資向上動能，尤其是接下來重商主義重新回歸的「川政2.0」，美股多頭行情才剛啟動，這類企業表現料將更為順風，後市表現值得期待。

預計2025年1月9日掛牌上市的野村美國創新研發龍頭ETF（00971）所追蹤的彭博研發龍頭指數，便是全台首檔聚焦在市值前50大研發龍頭的美股ETF，亦即個股研發費用須連續三年均正成長、且研發占銷售額比率須在前90%等標準，可謂全台首檔「會進化」的美股ETF。「彭博研發龍頭指數」擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」是全台首檔「會進化」的美股ETF。

野村投信表示，想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過野村美國創新研發龍頭ETF（00971）來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的佈局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。