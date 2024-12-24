台積電開高15元送上聖誕大禮 台股早盤漲逾200點

台股24日開盤指數為23,260.74點，上漲156.2點，早盤一度漲逾200點，高點來到23,326點。台積電（2330）開盤價為1,095元，上漲15元。

群益投顧表示， 由近期川普表現可看出態度轉趨沉穩，上任後將實行政策亦日益清晰，關稅衝擊逐漸收斂；近期影響美股與台股的主要變數為美國聯準會降息政策，主席鮑爾的談話與態度大幅影響股市表現。台股12月上漲機率超過九成、市場普遍預期2025年將呈牛市行情，台股未來展望持續樂觀，但短線震盪幅度較大。

儘管偶爾傳出雜音，但2025年以AI發展應用為投資主軸的中心思想並無改變；烏克蘭與加薩走廊災後重建，基礎建設龐大需求可望帶動原物料價格上漲、傳統類股走強，有利美股與台股長期表現。輝達執行長黃仁勳預計將於2025年1月中旬返台參加台灣輝達尾牙感恩大會，可望再度激勵相關概念股，且中長線持續看好，加上美國科技股周一走強，在長線保護短線策略下，可擇優布局績優股。

操作題材可留意：

1.AI機器人題材將持續發酵─特斯拉近期釋出一段令人驚艷影片，展示其人形機器人Optimus在戶外坡道行走能力，尤其是在下坡時，腳滑後站穩的動作幾乎和人類一樣；特斯拉第二代人形機器人Optimus預計2025年推出，2026年量產。輝達執行長黃仁勳12月17日宣布推出全新生成式AI超級電腦Jetson Orin NanoSuper開發者套件，推薦最適合部署AI機器人；預期黃仁勳明年1月來台將發表全新人形機器人平台。在兩大科技巨頭帶領下，AI機器人題材將持續發酵。

2.BBU題材跟隨AI水漲船高─Battery Backup Unit是一種高效能的電力備援設備，主要應用於伺服器、資料中心和其他關鍵基礎設施。NVIDIA H200晶片功率為700W、GB200為1200W、GB300上看1400W，。隨AI伺服器功率不斷攀升，備援電力與穩壓系統日益重要，BBU題材將可望水漲船高，相關供應鏈值得留意。

周一（23日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,906.95點，上漲66.69點、漲幅0.16%；S&P500指數上漲0.73%；那斯達克指數上漲0.98%；費半指數上漲3.1%。台積電ADR漲5.15%，收在207.60美元，較台北交易溢價拉大為25.6%。

美國12月消費者信心三個月來首次意外下降，美股早盤一度失去動力。輝達、Meta Platforms Inc.和特斯拉推動「科技七雄」股指數上漲近1.5%。標普500指數自2023年底以來已上漲約25%，七大科技股貢獻逾一半漲勢。高通公司（Qualcomm）在對安謀（Arm）的官司勝訴後，股價大漲3.5%；安謀指控高通違反了晶片技術許可。安謀大跌4%。

三大法人周一集中市場合計買超452.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超394.2億元，投信買超1.3億元，自營商（自行買賣）買超22.6億元，自營商（避險）買超34.5億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,046口至11,255口，其中，外資淨空單減少3,617口至32,946口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,780口至9,902口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,800點，週賣權最大OI落在22,700點 ; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.75上升至1.11。VIX指數下降0.4至19.08。外資台指期買權淨金額-0.81億元 ; 賣權淨金額-0.2億元。整體選擇權籌碼面偏多。