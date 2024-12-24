難鴻海集團股價跟不上營收...鴻準也難逃！專家：若AI需求為真、是好標的

【文．玩股華安】

隨著人工智慧技術的快速發展，AI族群已成為許多投資者關注的焦點。然而，儘管這一市場近兩年來增長迅速，市場資金也瘋狂追逐相關族群，多家廠商更是紛紛轉型開始生產AI伺服器或AI相關產品。

隨著越來越多廠商紛紛進場加入AI戰局，卻已開始出現越來越多報告，告訴著投資人明年AI伺服器的成長將會顯著放緩，且毛利率也可能慢慢降低，這也為未來市場AI伺服器的相關個股，股價敲響了警鐘。

隨著越來越多的企業進入AI伺服器市場，如：鴻準、金寶、神達等公司，隨著供應廠商越來越多，市場預估明年Q1將是伺服器的出貨成長最高峰，而後續隨著市場供應者越來越多。未來恐出現價格競爭，將壓縮毛利率。

儘管AI伺服器市場的成長可能會放緩，但這並不意味著所有相關產業都將面臨困境。

以鴻準2354而言，十一月受惠伺服器訂單開始出貨，營收呈現大跳增，然後在市場正視伺服器成長放緩及毛利率未來恐下滑之下，讓AI伺服器相關族群近期持續下跌，但曾傳出鴻準為蘋果桌上型機器人供應商，且市場也猜測未來鴻準也可望是人型機器人供應鏈，以技術型態而言10/29當日收盤價相當接近頸線位置，可望出現買盤支撐，鴻準公司不僅在目前的AI伺服器市場分到了AI大餅，在未來機器人方面也相當有機會。

對於投資者而言，長期投資鴻準仍然是一個值得考慮的選擇。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：鴻海集團大逃殺！連營收好的鴻準2345都重挫，現在可以布局嗎？