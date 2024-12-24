台積電回神 市值重返28兆

三大法人同步買超力挺，台積電（2330）昨（23）日股價收1,080元，上漲45元，漲幅4.35%，帶動市值重返28兆元。

外資昨天買超台積電1.77萬張，投信買超553張，自營商862張，三大法人合計買超1.91萬張。

籌碼部分，昨日籌碼集中度達45.16%，較前一個交易日大幅提升。

台積電ADR上周最後一個交易日收盤價，較台北交易溢價高出近25%。彭博資訊報導指出，顯示儘管年關將臨，外資仍看好人工智慧（AI）熱潮，願意以高溢價抱股過年。

台積電股價

台積電ADR長期以來一直高於台北交易的價位，原因不外是外資進出較容易，且台積電ADR被納入熱門指數，成為ETF追蹤布局的標的。

截至上周五（20日）收盤，台積電ADR溢價達到24.6%，是10月17日以來最高水準，昨日台積電上漲4.35%，溢價幅度收斂為19.3%，與本季每日平均19%的溢價相當。

台積電ADR溢價進一步擴大，原因是台北和紐約股價不同步。上周五，台積電在台北股價因亞洲大部分地區的交易氣氛緊張而大跌3.3%。不過，等到紐約開盤時，市場信心好轉，費城半導體指數走高，台積電ADR則收漲約1.3%。

外傳台積電大客戶輝達（NVIDIA）擬比照美國矽谷總部，在台北興建海外企業總部，也為台積電營運增添柴火。

台積電ADR是費城半導體指數等重要指數的成分股，也列入VanEck半導體ETF（SMH）等半導體ETF的投資組合。

台積電11月合併營收2,760億元，跌破3,000億元大關，月減12.2%，年增34%，為同期新高、歷史次高，符合預期。法人預估，台積電受惠AI應用與智慧機新品矽含量提升，第4季財測有機會超標，目前10月至11月財測達成率已逾68%。