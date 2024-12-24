當沖降稅本會期三讀可能來不及 券商公會擔憂市場不穩定

台股當沖降稅優惠將於今年底屆期，立法院本會期可能來不及三讀通過延期。券商公會理事長陳俊宏昨（23）日呼籲立委們能讓當沖降稅優惠延期順利在本會期通過，因為一旦未能通過政策或是延後過關，中間的空窗期恐造成市場的不穩定，以及許多帳務上作業流程的問題，將是很大的社會成本。

陳俊宏強調，當沖交易目前在整體交易量已有相當占比，若降稅優惠未延長，對市場衝擊不小。

希望順利延長三年，中長期目標爭取當沖降稅能夠常態化。

市場法人表示，減少台股當沖交易成本有助於台灣資本市場與國際接軌，如果台灣要成為亞洲資產管理中心，就要讓台灣的資本市場制度跟得上國際市場，自從實施當沖降稅措施後，當沖占比從10%提高至百分之37%至40%之間。比率接近國際市場常態。