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勞動基金委外代操 台股450億活水來了

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動基金運用局於10月底公開徵求新制勞退基金450億元五家台股委外代操投信業者。聯合報系資料照片
勞動基金運用局於10月底公開徵求新制勞退基金450億元五家台股委外代操投信業者。聯合報系資料照片

勞動基金運用局於10月底公開徵求新制勞退基金450億元五家台股委外代操投信業者，昨（23）日決標，共五家證券投資信託公司獲簽約資格，分別為安聯投信、貝萊德投信、施羅德投信、野村投信、摩根投信。每家受託代操金額90億元。

截至目前，勞動基金手上仍有已決標未撥款1,070億元；昨日已決標450億元須待簽約後才能撥款。換言之，最快至今年底，勞動基金手上共計有1,520億元可布局台股。其中，800億元為絕對報酬型，720億元為相對報酬型。

退撫基金手上仍有已決標未撥款170億元額度。換言之，目前年底勞動基金及退撫基金合計最多有1,690億元可進場布局台股。

退撫基金管理局現評估2025年是否要辦理國內股票委外代操。

勞動基金 台股 退撫基金

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