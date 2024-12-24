金管會模擬最糟情況 當沖沒降稅…台股恐量縮30%

當沖降稅優惠今年底屆期，朝野協商已達續延三年共識，但本會期可能來不及三讀通過。金管會副主委陳彥良昨（23）日在財委會直言，一旦當沖降稅未能如期延長，台股成交量、流動性將下降三成，「業界很緊張」。

財政部官員表示，由於三讀後還須經總統公布才生效，時間確實緊張，仍希望年底前能完成修法，但也已與金管會討論過最壞情況。

官員表示，若當沖降稅修法推遲，降稅於法無據，依法將以千分之3課徵，假設拖到2月才經總統公布，依據修法法條，將回溯至1月1日生效，就會需要辦理退稅作業，是龐大的行政負擔。官員表示，若年底來不及，待法案生效後仍會回溯退稅，保障投資人權益。

歷次當沖降稅延長情形及效益

據數據顯示，今年累計前11月，當沖交易占台股集中市場約35.7%，占櫃買約40.4%。上周五（20日）台股集中市場日均量4,154億元、櫃買市場日均量1,108億元估算，一旦當沖交易稅減半沒通過，恐讓台股集中市場量能萎縮約1,480億元，也將衝擊櫃買市場交易量能440億元左右。

立院確定當沖交易稅率減半至千分之1.5再延長三年，但因近日立院攻防聚焦選罷法、財劃法及憲法訴訟案，證交稅條例修正草案迄今尚未經立法院三讀通過。

立委羅明才昨在財委會上質詢，當沖降稅若未能順利修法，對股市影響為何？陳彥良說，若當沖降稅未能如期延長，將讓台股成交量、流動性下降三成，業界很緊張，希望修法可以過關。

財政部賦稅署長宋秀玲也說，目前院會黨團協商只差簽名，只要本周二、或周五前通過，銜接就沒問題，否則因應措施會很複雜，目前也與券商、證交所溝通。

金管會日前也表示，當沖交易稅率減半，若無法在本會期通過，等於2025年起恢復到交易稅率千分之3，將採取兩大因應措施，一、請券商公會洽券商做系統調整，也請證交所向投資人引導股市變化。

二、券商預扣稅款的代徵作業設定上也需做調整。例如2025年元旦當沖交易稅率恢復到千分之3，20日又三讀通過減半，但中間已經課徵千分之3交易稅了，是否要回溯到元旦實施？還是不追溯？一旦要追溯就會涉及退稅的問題。