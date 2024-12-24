外資沒放假…大舉敲進台積電 台股提前開耶誕趴

外資沒放假，台股提前開耶誕趴。台股昨（23）日外資回補394.2億元、台積電（2330）帶頭勁揚45元下，加權指數開高走高，終場大漲594點寫史上第七大漲點，收在23,104點，罕見在一天內收復五日線、十日線、月線、季線、半年線等短中長期均線。

三大法人昨同步站在買方，共買超452.8億元，其中外資回補394.2億元，期貨淨空單減少3,617口，降至32,946口，期現貨同步偏多操作；投信連二買、買超1.3億元；自營商賣轉買、買超57.2億元。八大公股行庫由買轉賣，賣超45.3億元，五大壽險則賣超155.1億元。

趕在耶誕節放假前，外資昨搶進權王台積電，達189.9億元、1.7萬張，推升其股價大漲45元收1,080元，為昨推升台股勁揚第一大功臣，法人推測可能與看好台積電元月法說會有關；外資同時點火世芯-KY、廣達、遠東新、聯發科、中信金等權值股。

盤面上，機器人、網通股續強，面板、ABF、記憶體等族群低檔強彈；19大類股中，僅玻陶收黑，其餘類股都收紅。台股昨日最高大漲622點，來到23,132點，終場大漲594點收23,104點，成交量縮至3,612億元，上市總市值一口氣大增1.9兆元至74.3兆元。

千金股漲多跌少，早盤一度閃見17千金，AES-KY、鈊象盤中一度站上千元，但最後沒有站穩，檔數維持15千金不變，以健策上漲4.9%最突出，弘塑下跌5.3%最重。

綜合統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總經理黃文清看法，台股受惠於美股反彈，但隨時間接近年底，部分法人、大戶放假去，資金量能略顯不足，故昨日出現價量背離，指數大漲近600點，成交量僅3,612億元，遠低於五日均量4,170億元；預料短線在22,500點至23,500點區間整理。

黎方國指出，今年台股大漲5,173點，漲幅28.8%，位階已墊高，年底前投信大幅加碼空間不大。此外，聯準會明年採緩步降息，資金面恐不如先前寬鬆，加上川普1月20日上任，台股1月22日封關、2月3日開紅盤，長假效應等不確定因素，預期法人逢高會站在賣方，指數波動會加劇。

黃文清分析，加權指數處於大區間，不易大漲，但下檔也有強力支撐，畢竟市場對台積電法說有期待。外資昨日大買台積電，但不可能一直大買權值股，市場資金可能轉向，預期接下來中小型股將有表現機會。