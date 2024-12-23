證交所今公告違約交割金額2354萬元 今年第6高

台灣證券交易所今天公告，證券商申報投資人違約金額，買進、賣出合計總金額為新台幣2354.45萬元，買進減去賣出相抵後金額為1337.35萬元，創下今年第6高。

根據台股「T+2」交割制度，此為12月19日的股市交易違約。

美國聯準會（FED）上週舉行今年最後1次FOMC（美國聯邦公開市場委員會），如預期降息1碼，但聯準會主席鮑爾暗示Fed明年將減緩寬鬆速度，加上點陣圖表示明年可能僅降息2碼，比起9月預測的4碼砍半，造成上週四台股盤中下挫逾400點，終場收長下影線以下跌236.42點作收，收在22932.25點，可能因此引發違約金額增加，但沒有鉅額違約交割。

今年單日買進減去賣出相抵後違約交割金額最高為4月12日的4752.6萬元，其次是6月21日的3854.4萬元，今天公告違約金額1337.35萬元，為今年第6高。