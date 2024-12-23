快訊

吳奇隆、劉詩詩婚變燒不停 女神首發聲！出手回應傳聞

竹北2642戶晚間驚傳停電！3處電桿冒火星 台電緊急派員搶修

中職／陳子豪1.3億合約正式簽定 味全龍：保障平均月領百萬可調漲

台股活水來了！勞動基金委外代操 「這五家」投信得標、每家90億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動基金運用局於10月30日公開徵求新制勞退基金450億元五家台股委外代操投信業者，於今日決標。勞動基金運用局23日晚公告，經評審小組完成評選程序，從優錄取五證券投資信託公司，分別為安聯投信、貝萊德投信、施羅德投信、野村投信、摩根投信取得簽約資格。每家受託金額為90億元。

截至目前止，勞動基金手上仍有已決標未撥款1,070億元；已決標450億元須待簽約後才能撥款。換言之，最快至今年底，勞動基金手上共計有1,520億元可布局台股。

在勞動基金1,520億元委外代操中，其中，800億元為絕對報酬，720億元為相對報酬。此外，退撫基金手上仍有已決標未撥款170億元額度。換言之，目前至2024年底勞動基金及退撫基金合計最多有1,690億元可進場布局台股。

勞動基金 台股

延伸閱讀

台股大漲新台幣震盪 微升0.3分收32.688元

1月台股期指漲611點

領到年終除了加碼00878還有00922！專家：市值型ETF跟上大盤走勢

台積電獨紅、台股卻逾1400檔臉綠…年底封關前「內資手法」曝！不想留下洗碗怎操作？

相關新聞

外資買超392億元 買遠東新最多、群創及友達也獲青睞

台股23日開高走高，以23,104.54點收盤，上漲594.29點，三大法人同步買超，尤以外資買超392.42億元最多，...

台股上漲594點 三大法人買超451億元

台股23日反向開高走高，收在23,104.54點，上漲594.29點，漲幅2.64%，成交量3,530.87億元，三大法...

全球股票型基金規模成長 這檔今年來規模增胖居冠

全球股市火熱，帶動今年全球股票型基金規模同步成長。據晨星統計至11月底，規模前十大的全球股票型基金，過半數聚焦於科技，反...

金管會：市場各方態度保留 台股交易時間不延長

中央社11月獨家披露證交所完整評估報告，明指市場建議台股交易時間應維持現狀。金管會副主委陳彥良今天直言，券商認為延長交易...

台股創史上第7大漲點 飆漲594點收23104點

不畏外資耶誕休假去，台股內資衝刺年底作帳行情，台積電、鴻海今天領軍大漲，指數不僅收復上週五失土，終場飆漲594.29點，...

台積電收1,080元、市值衝28兆 1家就貢獻大盤381點

台股23日強彈，收在23,104.54點，上漲594.29點，一口氣收復各均線，領漲功臣首推權王台積電（2330），終場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。