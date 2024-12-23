台股活水來了！勞動基金委外代操 「這五家」投信得標、每家90億元

勞動基金運用局於10月30日公開徵求新制勞退基金450億元五家台股委外代操投信業者，於今日決標。勞動基金運用局23日晚公告，經評審小組完成評選程序，從優錄取五證券投資信託公司，分別為安聯投信、貝萊德投信、施羅德投信、野村投信、摩根投信取得簽約資格。每家受託金額為90億元。

截至目前止，勞動基金手上仍有已決標未撥款1,070億元；已決標450億元須待簽約後才能撥款。換言之，最快至今年底，勞動基金手上共計有1,520億元可布局台股。

在勞動基金1,520億元委外代操中，其中，800億元為絕對報酬，720億元為相對報酬。此外，退撫基金手上仍有已決標未撥款170億元額度。換言之，目前至2024年底勞動基金及退撫基金合計最多有1,690億元可進場布局台股。