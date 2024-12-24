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就市論勢／作帳行情利基股 有戲
盤勢分析
近期市場表現一方面受美國對中國大陸政策緊張局勢推動，另一方面受益於年底資金流動與政策預期的支持。投資者可密切關注美中關稅政策的進一步進展，並持續評估作帳行情對於特定產業的影響。短期內，與供應鏈、航運和科技相關的個股可能成為資金布局的重點方向，而長期走勢還是要關注美中關係以及美國新政府政策的落地效果。預計除國內年底前作帳行情可期外，美國作帳行情甚至可延續到川普明年1月20日上任前。
投資建議
維持對於市場中長期維持著較正面看法，惟市場在作帳行情中資金移動快速，建議部分逢高獲利了結並移轉至還未明顯上漲類股。昨（23）日盤面出現跌後反彈大漲局勢，台股上漲594點，收在23,104點。目前看好類股包括傳產、金融、跌深但具有作帳行情利基類股。
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