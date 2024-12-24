兆豐投資論壇 布局2025

隨美國大選塵埃落定，全球局勢與台灣市場前景充滿不確定性，投資策略靈活調整尤為重要。為協助投資人洞悉市場脈動，迎接2025新政局，兆豐證券暨兆豐期貨昨（23）日舉辦「預見利多題材，精準投資布局」2025投資趨勢論壇，邀請多位重量級專家剖析全球經濟局勢與投資機會。

此次論壇吸引數百位投資人現場參與，線上直播亦反應熱烈，展現投資人對市場趨勢的高度關注。此次邀請講者包括包括今周刊董事長謝金河、台經院景氣預測中心主任孫明德，以及兆豐投顧與兆豐期貨專業經理人等。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君致詞時提到，舉辦論壇目的是為幫助投資人做好迎接2025年市場變動的準備，全球經濟環境的不確定性增加，地緣政治、關稅政策及利率走勢等多重因素將持續影響全球市場，面對環境的變局，唯有掌握趨勢及風險，才能在變化中發現機會。

兆豐證券、兆豐期貨、兆豐投顧將持續為客戶提供專業、全面的投資服務，以及適時舉辦類似的投資講座，為投資人提供最便利的理財服務，以及最新市場洞察。

兆豐投顧專業副總黃國偉表示，2025年台股儘管面臨川普政策增加市場不確定性，全球降息循環及通膨控制有望利好資金面，下半年經濟回升及戰後重建需求將助益股市反彈。

兆豐期貨業務經理甘明正強調，隨2025年台股走勢預期震盪加劇，透過股期價差交易邏輯，能有效協助投資人降低風險並提升投資報酬。展望未來，投資人應持續關注後續降息及AI發展前景，適時調整投資布局並善用證券交易平台功能。

兆豐證券秉持「以客為尊」服務理念，在活動現場設置互動體驗區，讓投資人親身感受智慧投資及便捷服務。在未來瞬息萬變的市場中，兆豐證券、兆豐期貨及兆豐投顧將持續優化服務，成為投資人最值得信賴的投資夥伴，實現穩健與長遠的財富增值未來。