創新領航 聚焦綠能環保

臺灣證券交易所為持續推動綠能環保產業發展，打造資本市場新聚落，昨（23）日舉辦「資本創新領航，共創明日獨角獸­­­-綠能環保場」交流分享會，延續先前辦理生技醫療及數位雲端等新興產業活動，這次鎖定具潛力的綠能環保公司，鼓勵其進入資本市場，進而擴大營運規模，邁向永續經營，現場吸引逾百家綠能環保產業相關企業及近200位產業人士參與。

證交所董事長林修銘開場致詞表示，綠能環保係國際關注的議題，也是政府積極推動的政策，證交所身處資本市場第一線，已將落實ESG及促進企業永續發展列為重點業務，除推出ESG資訊查詢平台、持續引導永續資金挹注資本市場外，於2023年成立臺灣碳權交易所，提供企業淨零減碳諮詢及碳權交易媒合，另為使具特色的上市公司發揮群聚效應，新增「綠能環保」產業類別，期待發揮聚市效果。相信在資本市場資源助攻之下，綠能環保產業公司加速發展，有望成為下一代護國群山。

交流分享會的專題演講邀請經濟部主任秘書莊銘池說明綠能與循環經濟如何驅動產業淨零轉型，產業座談則匯聚政策制定者、研究機構及指標性上市公司代表，自不同角度深入分析綠能環保產業的市場機會觀察以及資本市場的經營建議。最後由環境部次長葉俊宏擔任閉幕致詞嘉賓，提供國家關鍵政策指導，勉勵所有與會者共同邁向永續經營的目標。

臺灣證券交易所支持綠能環保產業發展，引導上市產業類別更多元化，協助創新企業成長茁壯。