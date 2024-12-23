資本市場服務團 跨步走

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心成立「資本市場服務團」，近期攜手券商展開一系列「推動優質企業邁向資本市場」座談會，繼凱基證券與富邦證券後，上周五（20日）再偕台新證券舉辦，以期透過共同推動平台，整合資本市場資源，提供大、中、小型企業一站式全方位服務，發揮協助企業邁入資本市場綜效，助力朝國際化發展。

證交所副總經理杜惠娟致詞提到，證交所掛牌上市公司已達1,031家，總市值目前約74兆元，市值在全球主要證券交易所市值排名第12名，截至11月底成交日均值為4,176億元，全球排名第九，顯示台灣資本市場活躍動能。資本市場的發展需要優質企業及良好資金動能，證交所持續透過招商及引資，暢通及便利企業籌資管道，吸引資金進入資本市場。

杜惠娟強調，證交所持續助力產業發展，除透過科技事業上市制度成就台灣成為目前的科技島之外，另於2021年設立臺灣創新板（TIB）鼓勵具關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式之新創企業掛牌，明年創新板將有取消合格投資人限制之重大變革，將聚焦台灣具創新能力企業可透過資本市場力量，對公司營運發展及人才招募均有所助益。

證交所堅持創新及永續核心價值，持續深化與政府單位、新創生態圈及中介機構等多元管道合作，主動尋找具創新性潛在案源，組建服務團隊提供全方位服務，包含上市前提供完善上市輔導諮詢服務；上市後提供企業多元化籌資管道，傾集團資源協助公司提升曝光度及能見度，助力新創公司拓展業務及規模，實現永續經營目標，打造臺灣創新板成為匯聚亞洲創新公司之特色板塊。

櫃買中心副總經理李淑暖致詞時說，櫃買中心今年成立30周年，透過上櫃、興櫃及創櫃板等多層次市場，協助不同規模公司邁入資本市場。近兩年申請上櫃公司產業類別多元，包含大數據、資訊安全及餐飲業等領域。企業透過上櫃流程，除有助於優化公司制度及內部控制，亦能彰顯企業價值，進一步提升公司知名度。

台新證券資深副總經理葉盛弘表示，證交所與櫃買中心致力引領企業進入資本市場。台新證券於輔導過程中，亦充分扮演企業與主管機關間審查與溝通橋樑，有助企業獲取資金、招募人才及優化管理制度。