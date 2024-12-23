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台股大漲新台幣震盪 微升0.3分收32.688元

中央社／ 台北23日電

台股今天飆漲近600點，躍上23100點，不過新台幣匯率未能同步慶祝，全日走勢震盪，終場小升0.3分，收在32.688元，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.75億美元。

台股今天在台積電、鴻海領軍大漲之下，指數不僅收復上週五失土，終場飆漲594.29點，收在23104.54點，寫下台股史上第7大漲點紀錄，也是今年第6大漲點。

相較台股強勢表態，新台幣兌美元今天以32.63元開盤後，在外資、投信、出口商等多方角力之下，匯價陷入拉鋸，上下震盪達1角，盤中最高32.625元、最低32.725元。

外匯交易員表示，台股今天漲勢猛烈，吸引外資加大匯入力道，出口商有拋匯實質需求，加上匯價來到波段低點，拋匯量能湧現，均為匯價提供支撐，不過美債殖利率居高，吸引資金持續流向美元，美元指數居高加上投信投資款前進海外，則令新台幣走勢受抑，各方勢力你來我往，新台幣匯率因而上下波動，最後以小幅升值作收。

外匯交易員並指出，上週美國聯準會「鷹式降息」，大幅縮減明年降息幅度，美元指數應聲狂漲，如今略為修正，但還是在107、108的高價位盤旋，亞幣持續承壓。

央行統計今天主要亞幣對美元變動，美元指數漲高回落，下跌0.27%，亞幣升貶互見，日圓跌深反彈，上揚0.02%，新台幣小升0.01%，人民幣下跌0.01%，韓元貶值0.13%。

台幣匯率 台股 新台幣

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