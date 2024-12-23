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外資買超392億元 買遠東新最多、群創及友達也獲青睞

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股23日開高走高，以23,104.54點收盤，上漲594.29點，三大法人同步買超，尤以外資買超392.42億元最多，統計外資買賣超個股發現，外資買超遠東新（1402）最多，單日買超高達52,832張，另外，面板雙虎群創（3481）及友達（2409）也獲外資買超；外資賣超個股冠軍為陽明海運（2609），單日賣超55,153張。

台股早盤以22,811.56點開高， 盤中一度衝達23,132.25點，終場以23,104.54點收盤，漲幅2.64%，不僅重新站上23,000點關卡之上，且收復各均線；三大法人買超451.04億元，包括外資買超392.42億元，投信買超1.4億元，自營商買超（合計）57.2億元，其中自營商（自行買賣）買超22.67億元，自營商（避險）買超34.53億元。

台積電（2330）為領漲指標，股價收在今日最高的1,080元，上漲45元，漲幅4.34%，市值激增1兆1,669億元，衝上28兆73億元，光是台積電貢獻大盤指數約381點。

鴻海（2317）挾著輝達（NVIDIA）GB300題材強彈，早盤以185元開高，終場收在185.5元，上漲4.5元，貢獻大盤指數20點；廣達（2382）收289元，漲幅4.14%，貢獻大盤指數14點；聯發科（2454）收1,410元，貢獻大盤指數10點；國泰金（2882）收69元，貢獻大盤指數8點。

機器人概念股續熱，直得（1597）、昆盈（2365）、華晶科（3059）、大銀微系統（4576）、IKKA-KY（2250）等都衝上漲停收盤，上銀（2049）、盟立（2464）漲幅逾5%；面板雙虎也是上漲表現，群創收15元，漲幅4.89%，友達收15.35元， 漲幅6.59%。

統計外資買超前十大個股依序是遠東新、復華台灣科技優息、華新、新光金、群創、中信金、兆豐金、元大金、友達、元大台灣價值高息等；金融股在買超前十名中占4檔，另外，外資買超群創28,635張，買超友達20,105張。

統計外資賣超個股前十大依序是陽明、華南金、上海商銀、長榮航、東元、友訊、長榮、台新金、裕民、興富發等；賣超陽明55,153張，連六賣。

外資 群創

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