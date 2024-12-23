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期交所12月24日調高亞光期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
期交所示意圖。 聯合報系資料照
期交所示意圖。 聯合報系資料照

臺灣期貨交易所於2024年12月24日調高亞光期貨契約(IMF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，這次調高是因為亞光（3019）經證交所於2024年12月20日公布為處置有價證券(處置期間為2024年2月23日至2025年1月8日)，期交所依規定調高亞光期貨契約(IMF)所有月份保證金適用比例，自2024年12月24日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年1月8日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

亞光 臺灣期貨交易所

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