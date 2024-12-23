台股上漲594點 三大法人買超451億元

台股23日反向開高走高，收在23,104.54點，上漲594.29點，漲幅2.64%，成交量3,530.87億元，三大法人買超451.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超392.42億元，投信買超1.4億元，自營商買超（合計）57.2億元，其中自營商（自行買賣）買超22.67億元，自營商（避險）買超34.53億元。

台積電（2330）反向大漲收1,080元，上漲4.35%，鴻海（2317）跳空上漲收185.5元，廣達（2382）也擺脫在年線附近徘徊的壓力，大漲逾4%，收289元。機器人概念股續熱，大銀微系統（4576）、IKKA-KY（2250）、聰泰（5474）、維田（6570）、華晶科（3059）、直得（1597）等都攻上漲停板，上銀（2049）、盟立（2464）、新漢（8234）漲幅逾5%。成交量上，友訊（2332）位居第一，股價也持續向上衝，收26.25元，漲幅逾4%。