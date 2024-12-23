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台積電收1,080元、市值衝28兆 1家就貢獻大盤381點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美股回神，台股23日在台積電、鴻海等領軍衝鋒下，指數大漲逾590點，躍上23100點，電子股漲近3%，AI伺服器族群熱潮再起。中央社
美股回神，台股23日在台積電、鴻海等領軍衝鋒下，指數大漲逾590點，躍上23100點，電子股漲近3%，AI伺服器族群熱潮再起。中央社

台股23日強彈，收在23,104.54點，上漲594.29點，一口氣收復各均線，領漲功臣首推權王台積電（2330），終場收在1,080元，上漲45元，漲幅4.34%，市值激增1兆1,669億元，衝上28兆73億元，光是台積電貢獻大盤指數約381點。

台股早盤以22,811.56點開高， 一度衝達23,132.25點，終場以23,104.54點收盤，漲幅2.64%，不僅是重新站上23,000點關卡之上，且收復各均線；統計貢獻大盤指數的前5檔依序是台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）、聯發科（2454）、國泰金（2882），合計貢獻大盤指數達433點。

台積電以1,065元開高，以當日最高的1,080元收盤，市值激增逾兆元，再度衝達28兆元，貢獻大盤指數約381點；鴻海挾著輝達（NVIDIA）GB300題材強彈，早盤以185元開高，終場收在185.5元，上漲4.5元，貢獻大盤指數20點。

廣達收289元，貢獻大盤指數14點；聯發科收1,410元，貢獻大盤指數10點；國泰金收69元，貢獻大盤指數8點。

輝達（NVIDIA）預計在明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，，據了解，初步訂單配置已經敲定，鴻海仍是最大供應商，明年上半年實機將上市，另外，業界人士透露，廣達、英業達（2356）也是輝達GB300重要夥伴，在訂單份額上，廣達僅次於鴻海，為第二大供應商。

台積電 鴻海

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