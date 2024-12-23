台股創史上第7大漲點 飆漲594點收23104點

不畏外資耶誕休假去，台股內資衝刺年底作帳行情，台積電、鴻海今天領軍大漲，指數不僅收復上週五失土，終場飆漲594.29點，收在23104.54點，寫下台股史上第7大漲點紀錄，也是今年第6大漲點。

台股加權指數終場上漲594.29點，收23104.54點，成交值新台幣3530.86億元，電子股上漲3.14%、金融股上漲1.77%。代表中小型股票的櫃買指數上漲0.71%。

台積電上漲45元，收1080元，漲幅4.35%，世芯-KY、鴻海漲近2.5%，廣達勁揚逾4%。