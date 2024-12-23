金管會：市場各方態度保留 台股交易時間不延長

中央社11月獨家披露證交所完整評估報告，明指市場建議台股交易時間應維持現狀。金管會副主委陳彥良今天直言，券商認為延長交易時間增加股務成本，亦要考量系統及股民習慣，因此證交所給的答案是不跟進日股延長。

日股11月5日起延長股票交易時間，為近70年來首見，外界關注台股是否跟進，金管會一度對此鬆口，和國際相比台股交易時間確實稍短。中央社11月率先披露，證交所蒐集利害關係人意見後向金管會提具評估報告，以7大理由強調延長交易時間效益有限，反增成本與風險。

陳彥良今天列席立法院財政委員會，他在答詢時表示，是否延長台股交易時間，要考量系統及股民習慣，另券商考量股務成本增加，大部分不同意延長，「目前為止，證交所給我的答案是不跟進」。

陳彥良說，將再與證交所、券商公會及股民等多方利害關係人，持續溝通意見。

另西班牙男子奧納德（Salvador Alejandro LlinasOnate）涉嫌在義大利犯汽車租售詐騙案，先前藏身台灣數年並於8家銀行順利開戶，國民黨立委楊瓊瓔今天質詢時關注銀行業洗錢防制機制。

陳彥良表示，一開始公司於銀行開立法人戶，代表人並非奧納德，而是公司後續變更負責人，未來將督促銀行業更積極執行KYC（認識你的客戶）作業，定期審查以防堵漏洞。