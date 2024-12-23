快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會：市場各方態度保留 台股交易時間不延長

中央社／ 台北23日電
金管會。聯合報系資料照片
金管會。聯合報系資料照片

中央社11月獨家披露證交所完整評估報告，明指市場建議台股交易時間應維持現狀。金管會副主委陳彥良今天直言，券商認為延長交易時間增加股務成本，亦要考量系統及股民習慣，因此證交所給的答案是不跟進日股延長。

日股11月5日起延長股票交易時間，為近70年來首見，外界關注台股是否跟進，金管會一度對此鬆口，和國際相比台股交易時間確實稍短。中央社11月率先披露，證交所蒐集利害關係人意見後向金管會提具評估報告，以7大理由強調延長交易時間效益有限，反增成本與風險。

陳彥良今天列席立法院財政委員會，他在答詢時表示，是否延長台股交易時間，要考量系統及股民習慣，另券商考量股務成本增加，大部分不同意延長，「目前為止，證交所給我的答案是不跟進」。

陳彥良說，將再與證交所、券商公會及股民等多方利害關係人，持續溝通意見。

另西班牙男子奧納德（Salvador Alejandro LlinasOnate）涉嫌在義大利犯汽車租售詐騙案，先前藏身台灣數年並於8家銀行順利開戶，國民黨立委楊瓊瓔今天質詢時關注銀行業洗錢防制機制。

陳彥良表示，一開始公司於銀行開立法人戶，代表人並非奧納德，而是公司後續變更負責人，未來將督促銀行業更積極執行KYC（認識你的客戶）作業，定期審查以防堵漏洞。

延伸閱讀

台股大漲594點收23,104點 台積電上漲45元收1,080元

當沖降稅若沒延長 金管會示警：台股成交量恐縮三成

台積電獨紅、台股卻逾1400檔臉綠…年底封關前「內資手法」曝！不想留下洗碗怎操作？

金管會：當沖降稅若未如期延長 台股流動性降3成

相關新聞

台股上漲594點 三大法人買超451億元

台股23日反向開高走高，收在23,104.54點，上漲594.29點，漲幅2.64%，成交量3,530.87億元，三大法...

金管會：市場各方態度保留 台股交易時間不延長

中央社11月獨家披露證交所完整評估報告，明指市場建議台股交易時間應維持現狀。金管會副主委陳彥良今天直言，券商認為延長交易...

台股創史上第7大漲點 飆漲594點收23104點

不畏外資耶誕休假去，台股內資衝刺年底作帳行情，台積電、鴻海今天領軍大漲，指數不僅收復上週五失土，終場飆漲594.29點，...

台積電收1,080元、市值衝28兆 1家就貢獻大盤381點

台股23日強彈，收在23,104.54點，上漲594.29點，一口氣收復各均線，領漲功臣首推權王台積電（2330），終場...

台股大漲594點收23,104點 台積電上漲45元收1,080元

台股23日反彈，終場收23104.54點，上漲594.29點，漲幅2.64 %，成交量3530.9億元。櫃買則收254....

當沖降稅若沒延長 金管會示警：台股成交量恐縮三成

當沖降稅優惠今年底屆期，朝野協商已達續延三年共事，但本會期可能來不及三讀通過。金管會副主委陳彥良23日在財委會直言，一旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。