台股大漲594點收23,104點 台積電上漲45元收1,080元

台股23日反彈，終場收23104.54點，上漲594.29點，漲幅2.64 %，成交量3530.9億元。櫃買則收254.18點，上漲1.79 點。台積電（2330）終場收1080元，上漲45元，貢獻漲點約364點。

盤面上以類股來看，半導體、電腦周邊、光電、電機機械、造紙、其他電子、營建、數位雲端等表現強勢。而弱勢的類股則有航運、玻陶。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、廣達（2382）、昆盈（2365）、和椿（6215）、聯鈞（3450）、上銀（2049）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、友訊（2332）、環宇-KY（4991）、所羅門（2359）、奇鋐（3017）、昇陽半導體（8028）、台光電（2383）、盟立（2464）、台灣精銳（4583）。

而量大弱勢的則有，包含陽明、順達、佳能、長榮、AES-KY、啟碁、信驊、神達、中磊、京元電子、新盛力等。

統一投顧表示台股連破月線、季線、半年線等各中期均線，從高點拉回已大跌876點，技術面偏空。但本周為財報、經濟數據空窗期，又臨外資聖誕假期，在時序步入內資法人及企業作帳行情進入最後階段之際，外資期貨空單口數下降，預期本周跌深反彈機率高，短線指數再跌空間有限。

另外統一投顧指出，操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。