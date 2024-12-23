當沖降稅若沒延長 金管會示警：台股成交量恐縮三成

當沖降稅優惠今年底屆期，朝野協商已達續延三年共事，但本會期可能來不及三讀通過。金管會副主委陳彥良23日在財委會直言，一旦當沖降稅未能如期延長，台股成交量、流動性將下降三成「業界很緊張」。

目前當沖交易占台股日均量約35%，以目前台股日均量約4,000億元估算，一旦當沖交易稅減半沒通過，最大恐讓台股量能萎縮逾千億元。

立院確定當沖交易稅率則減半至千分之1.5再延長三年，但因近日立院攻防聚焦選罷法、財劃法及憲法訴訟案，證交稅條例修正草案迄今尚未經立法院三讀通過。

立委羅明才今在財委會上質詢，當沖降稅若未能順利修法，對股市影響為何？

陳彥良說，若當沖降稅未能如期延長，將讓台股成交量、流動性下降三成，業界很緊張，希望修法可以過關。

賦稅署長宋秀玲也說，目前院會黨團協商只差簽名，只要本周二、或周五前通過，銜接就沒問題，否則因應措施會很複雜，目前也跟券商、證交所溝通，因應各種可能情況。