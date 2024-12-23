相差近25%！台積電ADR為什麼比台北交易溢價這麼多？
台積電ADR上周末較台北交易溢價高出近25%，可見年關將臨之際，外資仍看好人工智慧（AI）熱潮，願意以高溢價抱股過年。
台積電ADR長期以來一直高於台北交易的價位，原因不外是外資進出較容易，且台積電ADR被納入熱門指數，成為ETF追蹤布局的標的。截至上周五收盤，台積電ADR溢價達到24.6%，是10月17日來的最高水準，也遠高於本季每日平均19%的溢價。
台積電ADR溢價進一步擴大，原因是台北和紐約股價不同步。上周五，台積電在台北股價因亞洲大部分地區的交易氣氛緊張而大跌3.3%。不過，等到紐約開盤時，市場信心好轉，費城半導體指數走高，台積電ADR收漲約1.3%。
周一台股早盤，台積電一度大漲4.4%，溢價也縮小至20%以下，但隨著美股開盤會再有變化。
據傳台積電大客戶輝達（NVIDIA）擬比照美國矽谷總部，在台北興建海外企業總部，為台積電走勢加添柴火。
台積電ADR被納入費城半導體指數等指數，也列入VanEck半導體ETF（SMH）等半導體ETF的投資組合。
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