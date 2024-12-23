金融股修正四天後反彈 國泰金、凱基金等強漲逾2%

金融指數12月16日一度上漲挑戰前高2,177.18點，不過隨後一連下跌修正四天，23日止跌反彈，指數盤中上漲逾1%。華南金（2880）、新產（2850）盤中大漲逾3%，台新金（2887）、元大金（2885）、國泰金（2882）、凱基金、中信金（2891）等漲幅逾2%。

金融股今強力反彈，金控中以華南金股價表現最為強勢，其次為台新金，台新金盤中一口氣收復多條均線，站上月、季均線，國泰金也跳空上漲，僅花一天就站回月、季線。

川普即將上任，根據彭博資訊等外電新聞援引的十二月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對美國經濟成長持樂觀預期，認為經濟將軟著陸甚至不會著陸的比例超過9成。

展望2025年各類資產的表現，受訪經理人最看好美股，尤其是羅素2000小型股的表現，其次為科技股。加碼銀行、保險等金融類股的比例也創下歷史新高；債券方面則維持減碼，並預計美元將持續走強。

不過，本次調查顯示，全球貿易戰引發經濟衰退為經理人最擔憂的三大尾端風險之首，其次為通膨導致聯準會再度升息。

台灣金融業今年前11月獲利亮眼，累計前11月整體金控獲利較去年同期成長近六成，來到5,714億元，創下歷史同期新高，且距離2021全年獲利的歷史高紀錄5,806億元只差不到百億。

凱基金控自結11月稅後純益21.6億元，較前月增加24%，今年前11月稅後純益達330.4億元，與去年同期相比大幅成長75%，EPS為1.94元，法人看好凱基金控今年全年每股稅後純益（EPS）上看2元，明年股利配發樂觀。

國泰金11月自結稅後純益44.7億元，累積前11月稅後純益1,131億元、年增100.8%，累計EPS為7.44元，累計稅後純益以及EPS皆創歷年同期次高紀錄，在金控排名中表現僅次於富邦金控（2881）。

國泰金獲利引擎國泰人壽累計稅後純益707.9億元創歷史次高、累計稅後EPS為11.12元，位居國內六大壽險累計獲利第二高，僅次於富邦人壽。主要反映資本利得、經常性收益以及匯兌利益挹注。