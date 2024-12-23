輝達GB300升級 CCL廠、BBU有望受惠 這2檔領軍漲

輝達（NVIDIA）預計在明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，GB300機板有望升級為新一代M8材料，且將導入電池備援電力模組（BBU），除了外傳取得訂單的鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）之外，升級商機同步噴發，AES-KY（6781）、台光電（2383）23日領軍相關概念股上漲表態。

輝達GB300伺服器機板傳將升級採用新一代M8材料，法人看好，高階銅箔基板（CCL ）材料升級趨勢明顯，3檔CCL大廠台光電、台燿（6274）、聯茂（6213）將可受惠；法人預期，高階銅箔基板材料升級趨勢明確，預估2024~2026年市場年複合成長率（CAGR）將達26%，高階CCL廠喜迎規格升級潮。

另外， GB300將導入電池備援電力模組（BBU），法人看好包括順達（3211）、新盛力（4931）、系統電（5309）、AES-KY等BBU相關台廠，也將可望受惠。

據了解，鴻海為輝達GB300最重要夥伴，取得最大訂單份額，此外，業界人士透露，廣達、英業達也是輝達GB300重要夥伴，在訂單份額上，廣達僅次於鴻海，為第二大供應商，英業達的訂單比重則較GB200顯著拉升。

輝達GB300動了，鴻海23日股價強彈，以185元開高，一度拉升至187.5元，收復5日線，盤中漲幅逾2%；廣達也開高，以285元開出後一度拉升至290.5元，盤中漲幅逾4%；英業達盤中上漲近2%。

受惠於GB300機板有望升級商機，台光電盤回600元之上，早盤以606元開出，一度拉升至612元，朝新高前進，盤中漲幅逾2%；台燿及聯茂也是上漲表現；BBU族群則由AES-KY領軍，在處置結束後，早盤以996元開高後走高，再衝上千元，一度衝達1,055元，盤中漲幅逾2%。