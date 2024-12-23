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輝達GB300動了 鴻海股價強彈收復5日線
輝達（NVIDIA）預計在明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，據了解，初步訂單配置已經敲定，鴻海（2317）仍是最大供應商，明年上半年實機將上市，輝達GB300動了， 鴻海23日股價強彈，以185元開高，一度拉升至187.5元，收復5日線。
供應鏈表示，鴻海集團具備高度垂直整合優勢，且為輝達砸下大錢投入AI伺服器早期研發，雙方早在2017年前就已合作，從第一代產品AI伺服器一路開發新品至目前的GB200、甚至GB300。
鴻海除在GB200系列掌握的晶片模組、組裝等供應鏈，也陸續投入水冷系統、連接器等領域，並進行相關驗證中，據了解，鴻海為輝達GB300最重要夥伴，取得最大訂單份額，主因鴻海集團資源高度垂直整合，成為承接輝達GB300 AI伺服器訂單的最大優勢。
業界傳出，輝達可能在GB300伺服器中淘汰風扇，100%採用水冷解決方案，加上輝達零組件採購權可望交由組裝廠主導，鴻海集團將持續成為輝達新品大贏家。
遭點名的GB300台灣供應鏈不評論客戶新品與動態；不過，鴻海股價則是一掃近期的頹勢，30日早盤以185元開出，一度拉升至187.5元， 盤中漲幅2.76%，鴻海在12月初失守5日線以來，股價持續往下，一度觸及180元，今日則是開高走高，收復5日線。
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