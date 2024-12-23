台積電、鴻海衝鋒 台股漲逾590點躍上23100點

美股回神，輝達（NVIDIA）股價勁揚，台股今天在台積電、鴻海等領軍衝鋒下，指數大漲逾590點，躍上23100點，電子股漲近3%，AI伺服器族群熱潮再起，載板三雄、面板雙虎點火，營建族群強勢。

美股一掃頹勢，道瓊指數上週五漲498點，和標普500指數分別上漲1.18%和1.09%，那斯達克指數漲逾1%，費城半導體上漲1.46%；台積電ADR漲1.32%，輝達股價勁揚逾3%。

激勵台股今天開高走高，攻上23100點之上，漲逾590點。

至10時10分左右，台股加權指數上漲543.58點，至23053.83點；電子股漲約3%、金融股上漲逾1%；代表中小型股票的櫃買指數漲逾1%。

觀察盤面權值股走勢，台積電盤中上漲40元，至1075元，漲幅3.86%，鴻海勁揚逾3%，至187元，聯發科漲逾2%，大立光上漲近2%。

AI伺服器熱潮再起，輝達股價勁揚，帶旺台廠，除了鴻海強漲之外，廣達漲逾4%，和碩漲3%，緯創與技嘉、華碩、英業達等漲逾2%。

不少基期低的個股反攻，載板三雄今天股價勁揚，景碩漲停、南電漲逾6%，欣興約漲3.5%；面板雙虎點火，群創、友達均漲逾4%。

傳產族群方面，營建族群強勢，名軒、宏璟、潤弘、鄉林漲逾3%，國產、國揚、皇普、日勝生漲逾2%；貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價走跌；長榮航、華航股價漲近2%。