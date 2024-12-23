電視面板價格走揚 利多助攻群創、友達齊漲 彩晶也跟進

根據市調機構集邦科技（TrendForce）12月下旬面板報價，預估32吋至55吋將維持持平，65吋小漲1美元，75吋與85吋則上漲2美元；超大尺寸電視面板需求攀升下，價格持續走揚，有機會率先調漲面板價格；隨著面板價格持穩或往上，可望提升面板廠獲利，23日友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）同步上漲。

集邦研究副總范博毓表示，中國大陸「以舊換新」能源補貼政策有望延長至2025年，帶動超大尺寸電視面板需求攀升，價格持續走揚，有機會率先調漲面板價格，資訊科技（IT）面板價格持平走穩。

隨著面板價格持穩或往上，可望提升友達與群創等面板廠的獲利；台股23日開高大漲， 盤中一度上漲逾500點，面板雙虎受惠於電視面板價格走揚的利多，雙雙開高大漲，一度都上漲超過半根停板，彩晶也是上漲攻勢。

友達以14.7元開高後一度拉升至15.25元， 漲幅5.9%，盤中漲幅逾4%；群創以14.5元開高後一度拉升至15.15元，漲幅5.94%， 盤中漲幅逾4%， 成交量居第四大；彩晶盤中漲幅逾3%。