台積電開高30元 台股早盤漲逾400點

台股23日開盤指數為22,811.56點，上漲301.31點，早盤漲逾400點，最高來到22,935.7點。台積電（2330）開盤價為1,065元，上漲30元。

群益投顧表示，利率環境,拉高原本評價高檔的科技成長股進一步相對承壓。金融環境與股市評價承壓疑慮未除，台股題材股投機操作，存隨時面臨驟然賣壓出籠的不確定性風險，介入前務須先嚴設停損應對。

操作題材可留意：

AM汽車零件產業進入傳統旺季─美國最大產險公司State Farm對AM(售後維修)零件賠付擴大適用範圍效應發酵下，國內AM零件相關業者，從去(2023)年下半年前後開始，業績皆見到明顯成長態勢。時序進入冬季AM汽車零件產業傳統旺季，相關業者營運更受矚目。

上周五（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,840.26點，上漲498.02點、漲幅1.18%；S&P500指數上漲1.09%；那斯達克指數上漲1.03%；費半指數上漲1.46%。台積電ADR漲1.32%，較台北交易股價溢價24.6%。

美國商務部上周五公布11月不計食物和能源的核心個人消費支出（PCE）物價年增率為2.8%，低於預期，美股開低走高。美國公債殖利率回落，10年期公債殖利率收在4.522%，殖利率之前連續兩天走高，周四高達4.569%。

紐約證券交易所周二逢平安夜提前於美東時間下午一點收市，周三耶誕節當天休市。歷來12月大部分漲幅通常出現在月底，「耶誕老人行情」加上交易量偏低，為今年強勁漲勢注入最後一波動能。「耶誕老人行情」落在耶誕節後，也就是一年最後五個交易日及次年一月的前兩個交易日。根據「股票交易員年鑑」統計，1969年以來，標普500指數在這段期間平均上漲1.3%。

三大法人上周五集中市場合計賣超550.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超486.7億元，投信買超3.8億元，自營商（自行買賣）賣超8.8億元，自營商（避險）賣超58.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,151口至12,301口，其中，外資淨空單減少2,040口至36,563口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少174口至13,682口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,300點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.81下降至0.75。VIX指數上升0.4至19.48。外資台指期買權淨金額-0.61億元 ; 賣權淨金額-0.41億元。整體選擇權籌碼面偏空。