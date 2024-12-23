美股反攻輝達股價勁揚 法人：台股關注台積電走勢

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中央社／ 台北23日電
美股4大指數上週五反攻，輝達股價勁揚逾3%。（路透）
美股4大指數上週五反攻，輝達股價勁揚逾3%。（路透）

美股4大指數上週五反攻，輝達股價勁揚逾3%，台積電ADR漲1.32%，一掃上週低迷氛圍，台股20日挫422點，收在22510.25點，法人指出，台股反覆測試季線與半年線，成現階段課題，台積電走勢將是焦點。

美股道瓊工業指數漲498點，與標普500指數上週五分別上漲1.18%和1.09%，那斯達克綜合指數漲逾1%，費城半導體上漲1.46%。台積電ADR上漲1.32%，輝達股價勁揚逾3%。

台股20日下跌422點，收在22510.25點，成交值新台幣4684.64億元；三大法人合計賣超550.49億元。其中，自營商賣超67.26億元，投信買超3.33億元，外資及陸資賣超486.56億元。

法人分析，從量價結構來看，台股指數自歷史高點24416點以來，多頭反彈高點一波比一波低，反覆測試季線與半年線，成了大盤現階段面臨課題，台積電走勢將是焦點。

展望後續，法人指出，聯準會如預期決定降息1碼，但暗示未來降息力道變小，美債殖利率大幅攀升，影響全球股市，美國總統當選人川普將於1月20日就職，聯準會預計1月下旬召開會議，利率政策走向依舊成為話題。

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