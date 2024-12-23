新興市場成長動能具韌性 投資機會多元
富蘭克林證券投顧表示，由於許多對中國大陸的出口管制、制裁、關稅都已發生，因此大陸市場關注重點將是國內領域，對比川普剛上台的2016年，現在大陸的供應鏈已建立得更趨完備、更能自給自足，過去幾年出口仍為經濟成長的關鍵，這是因為國內經濟疲軟所致，不過，大陸官方貨幣政策態度已轉為適度寬鬆，財政政策可望更加積極，隨著政策支持預期將轉化為更多國內經濟特定領域企業獲利成長。
富蘭克林證券投顧表示，印度第3季成長動能放緩，部分受到印度政府因應國會大選使得政府總支出幾乎無成長，不過隨著莫迪新政府上路、印度政府支出增加輔以寬鬆的金融情勢，將推動印度經濟成長有所改善，以企業獲利預估觀察，這波獲利預估下修情勢也已止穩反彈向上，整體而言，印度中長期成長前景無虞仍深具投資價值，觀察外資歷經10月於印度市場創紀錄的淨賣超後，12月以來已轉為淨買超，外資在大幅外流印度市場後已逐漸有資金回流跡象。
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