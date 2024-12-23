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永豐投顧：法人結帳 暫且觀望 等待局勢明朗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上周五(20日)最後一盤遭千億元資金貫壓，推測為外資程式交易所為，加權指數跌落至半年線，趨勢轉為偏空格局。永豐投顧表示，聖誕假期至，外資提前結帳，投信作帳股也有結帳現象；投資人可暫且觀望，等待局勢明朗。

永豐投顧表示，本周聖誕假期展開，歐美系外資在放假前，已出現提前減碼結帳現象，另一方面，外資交投清淡，市場主導力量以本土資金為主，而在Fed宣布明年僅降息2碼後，12月19、20日外資即在上市櫃賣超台股895億元，市場氣氛扭轉，投信作帳股也有資金收斂現象。

Fed公布2025年僅降息2碼後，顯示美元利率將維持在高水準，也因為如此十年債飆升至4.57％，不利風險市場，而美元指數上升至108，在強勢美元下，亞幣貶值，資金回流至美元市場，不利亞股。

本周為財報、經濟數據空窗期，無題材表現，又臨外資聖誕假期，永豐投顧預計成交量清淡，在Fed明年謹慎降息下，消息面偏空，元月20日川普即將就任，市場傳言就職首日將祭出25項行政命令，金融市場變數多，故宜中立，暫且觀望。技術指標日KD持續向下，修正波恐尚未結束，觀察前波低點22,055點是否有守。

Fed 外資 降息

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